Yunan başkonsolos: Erbil-Atina ilişkileri ilerledi

ERBİL (K24)

Yunanistan’ın Erbil Başkonsolosu Stavros Kyrimis, ülkesinin Peşmerge’ye yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Yunanistan’ın Erbil Başkonsolosu Stavros Kyrimis’in Peşmerge Bakanlığı’nı ziyaret ettiği belirtildi.

Kyrimis’in Peşmerge Genelkurmay Başkanı Korgeneral İsa Uzeyr tarafından karşılandığı belirtilirken, görüşmede Kürdistan Bölgesi ile Yunanistan arasındaki tarihi ilişkilere değinildiği kaydedildi.

İkili ilişkilerin tüm alanlarda geliştiğini belirten Kyrimis, Kürt ve Yunan halkları arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini temenni etti.

Genelkurmay Başkanı İsa Uzeyr ise, Peşmerge Bakanlığı’nın çalışmalarını ilerletmek için Yunanistan’la daha çok işbirliği yapmak istediklerini kaydederek, özellikle savunma alanında Yunanistan’la ilişkilerini geliştirmek istediklerini söyledi.