Politika

Norveç'te silahlı saldırı: 2 ölü, 21 yaralı

Norveç’in başkenti Oslo’da günün erken saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı bildirildi.
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avrupa Norveç Oslo silahlı saldırı Jonas Gahr Stoere

HABER MERKEZİ

Olay, Norveç’in başkenti Oslo’da bir barın çıkışında meydana geldi. Silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, elinde çanta taşıyan bir adamın bara yaklaştığını ve daha sonra çantadan çıkardığı silahla ateş etmeye başladığını ifade etti.

Emniyet sözcüsü Tore Barstad, saldırının failinin yakalandığını ve olayla ilgili başka şüphelinin bulunmadığına inandıklarını aktardı.

Öte yandan saldırının nedeninin henüz bilinmediğini ancak “terör saldırısı” olma ihtimalinin değerlendirildiği kaydedildi.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, Facebook hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu gece Oslo’daki London Pub’ın önünde gerçekleşen silahlı saldırı, masum insanlara yönelik acımasız ve derinden sarsıcı bir saldırıydı” ifadesini kullandı.

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