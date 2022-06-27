Politika

Zelenskiy: Rus güçleri 1000’den fazla kişinin bulunduğu AVM’yi vurdu

Zelenskiy, Rus güçlerinin Kremençuk'ta 1000'den fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurduğunu söyledi.
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dünya Ukrayna Rusya Volodimir Zelenskiy Rus güçleri

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "İşgalciler, Poltava bölgesindeki Kremençuk şehrinde bir alışveriş merkezini füzelerle vurdu. Merkez yanıyor. Kurtarma ekipleri, yangını söndürmeye çalışıyor. Kurban sayısı tahmin edilemez” dedi.

Zelenskiy, “Rusya acizliğini sıradan vatandaşlardan çıkarmaya devam ediyor. Rusya'nın sağduyulu ve insancıl olacağını ummak faydasız" ifadelerini kullandı.

Kremençuk Belediye Başkanı Vitaliy Maletskiy de Amstor Alışveriş Merkezine düzenlenen saldırıda ölü ve yaralılarının olduğunu belirtti fakat sayı vermedi.

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