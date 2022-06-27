Politika

BM’den Ukrayna’daki hava saldırısına kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, bugün çok sayıda kişinin bulunduğu bir alışveriş merkezine yönelik hava saldırısını kınadıklarını bildirdi.
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dünya Kremençuk Ukrayna Rusya Saldırı BM Kınama

HABER MERKEZİ

Dujarric, günlük basın brifinginde, Ukrayna'ya hafta sonu ve bugün düzenlenen hava saldırılarının son derece rahatsız edici olduğunu belirtti.

Kremençuk'ta bugün çok sayıda kişinin bulunduğu bir alışveriş merkezine yönelik hava saldırısını kınayan Dujarric, çatışmaların şiddetlenmesinden ve sivillerin güvenliğinden endişe duyduklarını ifade etti.

Dujarric, "Bugün olanlara rağmen görüşmelerin devam edeceğini ve bir anlaşmaya (tahıl ihracatı) varacağımızı umuyoruz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerinin, Poltava bölgesindeki Kremençuk kentinde 1000'den fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezini vurduğunu duyurmuş, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle ortaya çıkan küresel gıda krizine çözüm için Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatına yönelik Türkiye'nin BM ile yürüttüğü diplomasi devam ediyor.

KHARKIV’E SALDIRI: 3 ÖLÜ, 15 YARALI

Öte yandan Kharkiv'e yönelik hava saldırısında şehrin Mareşal Rybalko Sokağı'nda patlamalar meydana geldi.

Kharkiv Bölge Konseyi Başkanı Danışmanı Natalya Popova, yaptığı açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, aralarında çocukların da olduğu 15 kişinin yaralandığını bildirdi.

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