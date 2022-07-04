Kürtçe öğretmenleri: Halk Eğitim Merkezleri Kürtçe için bir fırsat

İSTANBUL (K24)

Bazı il ve ilçelerde talep doğrultusunda kurslar açıldı. K24’e konuşan Kürtçe öğretmenleri, çoğu insanın Halk Eğitim Merkezleri’nde Kürtçe kurslarından haberlerinin olmadığını söylüyor.

Halk Eğitim Merkezleri’nde Kürtçe kurslara kayıt süresi devam ederken, şu an Siirt, Şemdinli, Derecik, Van Merkez ve İpekyolu ile Tuşba ilçeleri, Diyarbakır merkez ve Kulp ilçesi, Tatvan, İdil, Iğdır, Urfa, Bingöl merkez ve Genç ilçesi, Mersin merkez ve Akdeniz ile Yenişehir ilçeleri ve Adana’da kurslarda dil dersleri veriliyor. Kürtçe öğretmenleri bu sayının yeterli olmadığını belirtiyor.

Siirt Halk Eğitim Merkezi’nde Kürtçe öğretmeni olan Fatma Oktay, insanların Kürtçe kurslarından haberlerinin olmadığını ifade ederek, medyadan destek istedi:

“Medyanın, özellikle Kürt medyasının Halk Eğitim Merkezlerinde Kürtçe kurslarının olduğunu insanlara duyurması gerekiyor. Bu konuda sosyal medyada önemlidir. İnsanları kursa çağırdığımda çok kişinin haberinin olmadığını görüyorum. Yaz tatilleri Kürtçe öğrenmek için bir fırsat, insanlarımız gelsinler Kürtçe öğrensinler veya Kürtçelerini geliştirsinler.”

Tuşba Halk Eğitim Merkezi’ndeki Kürtçe öğretmeni olan Gernas Hezex de Kürtçe öğretmenlerine ve ebeveynlere çağrıda bulundu:

“Kurslarla ilgili ilk çağrım Kürtçe öğretmenlerinedir. Bütün Kürt kentlerinde ve hatta İstanbul, İzmir ve diğer bazı metropollerde Kürtçe öğretmenleri var. Bu öğretmenler bulundukları şehirdeki halk eğitim merkezine resmi olarak başvuruda bulunsunlar Kürtçe ders vermek istediklerini söylesinler. İkinci çağrım anne ve babalaradır; çocuklarının ellerinden tutup Halk Eğitim Merkezilerine götürüp kayıt yaptırsınlar. Üçüncü çağrı da birlik ve beraberlik içerisinde böylesi kursların olduğunu insanlara duyuralım çünkü halkımızın bu kurslardan haberleri yok. Bu kurslar önemli. Eğer kurslar duyurulursa çok sayıda kişinin Kürtçe öğrenmek için kayıt yaptıracağından eminim.”

‘DİL VARLIKTIR’

Tatvan Halk Eğitim Merkezi’ndeki Kürtçe öğretmeni olan Ferhad Topbaş da aynı çağrıda bulunarak şunları dile getirdi:

“Bildiğim kadarıyla yaklaşık bin Kürtçe öğretmeni var. Kürt Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan çok sayıda öğretmen öğretmenliğin dışında farklı işler yapıyor. Bu öğretmenlerin Halk Eğitim Merkezlerinde Kürtçe dersleri vermeleri daha iyi olur. Bu hem onlar hem de Kürtçe öğrenmek isteyenler için iyidir. Kürtçe üzerinde büyük bir asimilasyon var. Anne ve babalar çocuklarını kurslara göndersinler. Dil varlıktır. Dilini unutan Kürtlüğünü de unutur. Bundan dolayı bu kurslar birer fırsattır değerlendirmek lazım. Biz öğretmenler olarak bütün halkımızın bu kurslara gelip Kürtçe öğrenmesini istiyoruz.”

HEZKURD: HAKKIMIZ OLANI HER DAİM İSTEYELİM

Kürtçe seçmeli ders kayıtları sürecinde önemli görev üstlenen Kürt Dil Hareketi (HEZKURD), Halk Eğitim Merkezlerindeki Kürtçe kurslarla da ilgileniyor.

K24’e konuşan Kürt Dil Hareketi (HEZKURD) Genel Koordinatörü Fevzi Bulgan, Halk Eğitim Merkezlerinde Kürtçe kurslarının olmasını önemli bulduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Seçmeli dersler, Halk Eğitim Merkezlerindeki dil kursları ve belediyeler bünyesinde verilen dil kursları milletimiz için önemli imkanlardır. Bu imkanları değerlendirmek gerekiyor. Halk Eğitim Merkezlerinde verilen dil kursları önemli ve kısa sürede netice verebilecek imkanların başında yer alıyor. Bu kurslar, halihazırda boşta duran Kürt dili mezunlarına kazanç kapısı olmakla birlikte tecrübeli Kürt dili öğretmenlerinin yetişmesi için de önemli bir imkandır. Bu yolu işlevsel hale getirmek öncelikle Kürdoloji mezunlarının görevidir. Kürtçe dil eğitimi verebilecek olanlar Halk Eğitim Merkezlerine başvurup 12 öğrenci ile bu kursları başlatmalıdır. Yılmayalım, hakkımız olanı her daim isteyelim. Kürtler arasında revaç bulan dil hassasiyeti hem bizlere hem de Kürdoloji mezunlarına büyük sorumluluklar yüklüyor. Bu sorumluluk karşısında tarihi misyonumuzu yüklenmeye hazır olmalıyız. Dile yatırım geleceğe yatırımdır. Unutulmamalıdır ki dil, meşru dairede hareket etmenin en kolay yoludur. Bu yolu kesmek mümkün değildir.”

Halk Eğitim Merkezlerindeki Kürtçe kurslarına 10 yaş ve üstü herkes başvurabiliyor. Kurslarda öğretmen olmak isteyen Kürt Dili ve Edebiyatı mezunları, Halk Eğitim Müdürlüklerine başvurabiliyor. Öğretmenler, ek ders ücreti karşılığı çalışıyor. Bir kursun açılması için en az 12 kişinin talepte bulunması gerekiyor. Kursta A1 seviyesinde dersler veriliyor. Kursu başarılı bir şekilde bitirenlere yapılan sınav sonucuna göre MEB onaylı “Kurs Bitirme Belgesi” veriliyor.