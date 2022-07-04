Kerkük’e dayatmayla atanmış validen Kürt karşıtı bir karar daha

KERKÜK (K24)

Kerkük’e dayatma sonucu atanan Vali Rakan Cuburi, güvenlik güçleri ve resmi kurumlara gönderdiği yazılı talimatla, Kerküklü olup şehir dışında ikamet eden kişilerin gıda yardım formunun iptal edilmesini istedi.

Bu kararın en çok Kerküklü Kürtleri olumsuz etkilemesi bekleniyor çünkü binlerce Kürt aile, yaşanan olumsuzluklar nedeniyle kenti terk etmek zorunda kalmıştı. Kararın uygulanmasıyla birlikte Kerkük’teki Kürt nüfusun yerine dışardan getirilen Arap aileler dahil edilecek.

16 Ekim 2017 sonrası Bağdat tarafından Kerkük’e atanan Vali Rakan Cuburi, kentte Kürtlere karşı çok sayıda karara imza attı. Irak’ın farklı bölgelerinden binlerce Arap, Kerkük’e yerleştirildi.