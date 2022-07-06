Politika

Rojava’da OHAL kararı

Rojava’da Özerk Yönetim, “Türkiye’nin devam eden tehditleri nedeniyle olağanüstü hal ilan ettik” açıklamasında bulundu.
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kürdistan Rojava OHAL özerk yönetim

ERBİL (K24)

Özerk Yönetim Eş Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye’nin sürekli tehditleri, sivilleri her türlü silahla hedef alması ve Suriye’nin topraklarını işgal niyeti ve bölgenin demografisini değiştirme girişimi nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmiştir” denildi.

Açıklamada, “Türkiye’nin işgali ve ülkenin radikal terörist grupların bölgeye dönmesine izin vermesi kazanımları doğrudan etkilemektedir” ifadelerine yer verildi.

Özerk Yönetim, “Türkiye, şimdi doğrudan Suriye topraklarını işgal etmeye çalışıyor” açıklamasında bulundu.

Açıklamaya göre Özerk Yönetim şu kararları aldı:

“- Olağanüstü hal Kuzeydoğu Suriye’nin tamamında uygulanacak.

- Özerk Yönetim’e bağlı tüm komite ve kuruluşlar tehditlerle başa çıkmak için acil durum planı hazırlayacak.

- Özerk Yönetim’in kontrolündeki bölgelere yapılacak herhangi bir saldırıda halka hizmet edilecek, yürütme kurulları bunu sağlayacak.”

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