Politika

Putin: Bizi yenmek istiyorlarsa, bırakın denesinler

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Putin, Batı’ya gözdağı vererek, “Batı bizi savaş alanında yenmek istiyorsa, bırakın denesinler” açıklamasında bulundu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Vladimir Putin
Vladimir Putin
dünya Vladimir Putin Rusya Batı Ukrayna

HABER MERKEZİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, parlamento üyelerine açıklamalarda bulundu.

Rus lider, "Bugün bizi savaş alanında yenmek istediklerini duyuyoruz. Ne dersiniz, bırakın denesinler. Batı'nın bizimle son Ukraynalıya kadar savaşmak istediğini defalarca duyduk. Bu Ukrayna halkı için bir trajedi. Ancak görünüşe göre her şey buna doğru gidiyor" ifadelerini kullandı.

Batı'nın 'totaliterliğe doğru yozlaştığını' öne süren Putin, "Bu çok kutuplu bir dünyaya geçişin başlangıcıdır. Batı, Rusya'yı kontrol etmekte başarısız oldu" dedi.

Yaptırımların kendilerine zorluk yarattığını ama tahmin edilen ölçüde olmadığını söyleyen Putin, "ABD'nin öncüsü olduğu Batı dünyası özellikle son 10 yıldır çok agresif bir Rusya politikası yürütüyor" diye konuştu.

Putin, barış görüşmelerini reddetmediklerini; ancak süreç uzadıkça kendileriyle anlaşmanın zorlaştığını belirtti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv