ABD’nin Bağdat Büyükelçisi’nden DAİŞ uyarısı: Silahlanıyorlar

ERBİL (K24)

ABD’nin yeni Bağdat Büyükelçisi Alina L. Romanowski, Irak’ın resmi ajansına verdiği demeçte, Washington ile Bağdat arasındaki güvenlik ilişkisinin, Irak ordusuna eğitim ve donanım sağlamanın yanı sıra güvenlik tavsiyesi vermeyi de içeren stratejik bir anlaşmaya dayanacağını söyledi.

Romanowski, beş haftadır çok hızlı bir şekilde çalıştığını ve Iraklı yetkililerin kendisini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

ABD Büyükelçisi “Asıl mesele, stratejik anlaşma yoluyla ortağımıza destek sunmaktır ve bu anlaşmayla askeri yetki kullanımının danışmaya dönüşmesi işe yarıyor" dedi.

Romanowski, “ABD’nin Irak'taki temel hedefi, Suriye'nin kuzeyinde ikinci kez silahlanan DAŞ’in imhasıdır bu yüzden her an bunun farkında olacağız” ifadelerini kullandı.

Romanowski, Bağdat'ın kadın ve çocukları Suriye'den geri gönderme çabalarını da memnuniyetle karşıladığı ifade etti.

Yeni ABD Büyükelçisi ayrıca, ükesinin Irak, Ürdün ve Mısır’la beraber Suudi Arabistan'da düzenlenecek Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) toplantısına katılacağını aktardı.