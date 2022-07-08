Politika

Eski Japonya Başbakanı’na silahlı saldırı

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Nara kentinde katıldığı etkinlikte silahla vuruldu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya japonya şinzo abe silahlı saldırı

HABER MERKEZİ

67 yaşındaki Abe, Japonya'nın batısında yer alan Nara kentinde konuşma yaparken silahlı saldırıya uğradı.

Kyodo ajansı, eski başbakanın durumunun ağır olduğunu ve bilincinin kapalı olduğunu duyurdu.

SALDIRGAN YAKALANDI

Abe'ye çifte ile ateş açan 42 yaşındaki saldırganın yakalandığı öğrenildi.

NHK televizyonu da Abe'nin saldırının ardından muhtemelen kalp krizi geçirdiğini kaydetti.

SAĞLIK SORUNLARI İÇİN GÖREVİ BIRAKMIŞTI

Japonya'nın 2012-2020 döneminde başbakanlık görevini yürüten Abe ülkenin en uzun süre iktidarda kalan başbakanı olmuştu. Abe görevi, iki yıl önce sağlık gerekçeleriyle bırakmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv