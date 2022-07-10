Politika

Trump: Başkan seçilseydim Ukrayna'ya hiçbir şey olmazdı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaş ve hızla yükselen enflasyon için, "2020 başkanlık seçimlerini kazansaydım tüm bunlar yaşanmazdı" dedi.
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ABD Donald Trump Ukrayna

HABER MERKEZİ

ABD'nin Alaska eyaletinin Anchorage şehrinde destekçilerine hitap eden eski Başkan Donald Trump görevdeki lider Joe Biden idaresinde ülkenin gerilediğini, enflasyonun rekor kırdığını, akaryakıt fiyatlarının da sıra dışı hızla yükseldiğini hatırlattı.

ABD askerlerinin Afganistan’dan çekildiğini anımsatan Trump, Ukrayna’daki kötüleşen duruma dikkat çekti.

"2020 başkanlık seçimlerini kazansaydım tüm bunlar yaşanmazdı" diyen Trump, "Bir anlaşmaya varabilirdik ama buna bile mecbur kalmazdık. Hiçbir şey olmayacaktı" ifadesini kullandı.

Trump daha önce de kendi sosyal medya platformu Truth Social'da aynı ifadeleri kullanmıştı.

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