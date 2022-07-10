İstanbul'da yüzlerce ev ve iş yerini su bastı

HABER MERKEZİ

İstanbul’da akşam saatlerinde aralıklı olarak başlayan sağanak, gece saatlerinde şiddetini artırarak Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Sarıyer, Şile, Beşiktaş, Kağıthane, Şişli, Zeytinburnu, Bağcılar ve Fatih ilçesinde etkisini gösterdi.

Yağışa yakalananlar, otobüs duraklarına ve iş yerlerine sığındı. Sağanak nedeniyle bazı sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Esenyurt Pınar Mahallesi’ndeki Haramidere’nin taşması sonucu 19 Mayıs Bulvarı ve çevresindeki sokaklar araç ve yaya geçişine kapatıldı. Bazı sokaklarda, tıkanan mazgallar nedeniyle su taşkınları yaşanınca giriş çıkışlar kapatıldı.

Dere kenarındaki evleri ve işyerlerini su basarken bölgeye emniyet, itfaiye, zabıta, 112 Acil Servis ve Esenyurt Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

1271. Sokakta bulunan Esenyurt Müftülüğüne bağlı İrşad Camisi’ne sığınan bazı vatandaşlar, caminin giriş katını su basması üzerine burada mahsur kaldı. Sokaktaki suyun boşaltılmasının ardından vatandaşlar camiden çıkarılırken ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Marmara bölgesi için yaptığı kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunmuştu.

BEYKOZ'DA YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU BİR BİNADA YANGIN ÇIKTI

Beykoz'da beş katlı bir binaya yıldırım düşmesi sonucu bodrum katta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yalıköy Mahallesi Meydan Sokak'ta beş katlı bir binaya yıldırım düşmesi sonucu bodrum katta yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bodrum katta çıkan yangına müdahale etti. Yangın söndürülürken, bodrum kattaki dairesinde mahsur kalan bir kişi kurtarıldı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Binayı saran dumandan etkilenenler de tahliye edildi.

TURUNCU UYARI YAPILDI

İstanbul Valiliği’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, meteoroloji verilerine göre bugünün ilk saatlerden itibaren görülen kuvvetli gök gürültülü sağanağın yerel, çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasının beklendiği ifade edildi.

Dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunulan paylaşımda, Türkiye haritasına yer verilerek İstanbul ve çevresi için turuncu uyarı yapıldı.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Geceden beri aralıklı devam eden yağış nedeniyle Sarıyer'deki bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi'ndeki bazı ev ve iş yerlerine şiddetli yağış nedeniyle su dolarken, giriş ve bodrum katlarındaki bir kısım dairelerin giderleri patladı.

Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla su basan yerleri temizlerken, bazı ev ve iş yerlerinde maddi hasar oluştu.

Çamurla dolan sokaklarda iş makineleri ve vidanjörlerle görev yapan ekipler, tıkanan giderleri ve kanalizasyonları açmaya çalışıyor.

VALİ YERLİKAYA: 797 SU BASKINI İHBARI GELDİ

Esenyurt’ta çalışmaları yerinde inceleyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Meteoroloji, valilik ve AFAD tarafından şiddetli yağışa yönelik gerekli uyarıların dün yapıldığını aktaran Vali Yerlikaya, “Bugünün ilk saatlerinde saat 01.00 sıralarında pek çok yerde su baskınları noktasında ihbarlar geldi. Saat 12.00 itibarıyla su baskınlarıyla 266’sı Esenyurt’tan olmak üzere 797 ihbar geldi. Haramidere’nin geçtiği bölgede gece şiddetli yağışla su baskınları yaşandı. Şu ana kadar yaptığımız tespitlerde 128 daire, 12 işyeri ve 3 fabrika su baskınlarından olumsuz etkilendi” dedi.