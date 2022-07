NASA paylaştı: ‘Evrenin en derin görüntüsü’

HABER MERKEZİ

Uzayın gizemine kapı aralayacak tarihi bir adım daha geride kaldı.

James Webb uzay teleskobu, "13 milyar yıldan fazla geriye bakarak", şimdiye kadar çekilmiş "erken evrenin en derin görüntüsünü" kaydetti.

NASA, Dünya'dan yaklaşık 1 buçuk milyon kilometre öteden çekilen fotoğrafların ilkini, Beyaz Saray’da Joe Biden’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda yayımladı.

It's here–the deepest, sharpest infrared view of the universe to date: Webb's First Deep Field.



Previewed by @POTUS on July 11, it shows galaxies once invisible to us. The full set of @NASAWebb's first full-color images & data will be revealed July 12: https://t.co/63zxpNDi4I pic.twitter.com/zAr7YoFZ8C