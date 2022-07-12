Teknoloji

NASA paylaştı: ‘Evrenin en derin görüntüsü’

NASA, uzay teleskobu James Webb’in Dünya'nın yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzağında kaydettiği ilk renkli fotoğrafı paylaştı.
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NASA'nın paylaştığı kare
NASA'nın paylaştığı kare
dünya NASA evren

HABER MERKEZİ

Uzayın gizemine kapı aralayacak tarihi bir adım daha geride kaldı.

James Webb uzay teleskobu, "13 milyar yıldan fazla geriye bakarak", şimdiye kadar çekilmiş "erken evrenin en derin görüntüsünü" kaydetti.

NASA, Dünya'dan yaklaşık 1 buçuk milyon kilometre öteden çekilen fotoğrafların ilkini, Beyaz Saray’da Joe Biden’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıda yayımladı.

10 Milyar dolarlık James Webb teleskobu, 31 yaşında olan ve çalışma ömrünün sonuna yaklaşan Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi görülüyor.

James Webb uzay teleskobu, 25 Aralık 2021'de fırlatılmış, Mart ayında bir yıldıza odaklanarak çektiği ilk fotoğrafını göndermişti.

Teleskop bu kez 32 saat boyunca 72 pozlama kullanılarak çektiği renkli fotoğrafları Dünya'ya ulaştırmış oldu.

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