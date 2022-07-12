Politika

AB'den Ukrayna'ya ek 1 milyar euroluk yardım

Avrupa Birliği, Ukrayna'ya ek 1 milyar euroluk desteği onayladı.
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Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen
avrupa Ursula von der Leyen AB Avrupa Birliği Ukrayna yardım

HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Konseyin bugün onayladığı yardımın Ukrayna'ya bu ay içinde ulaşacağını bildirdi.

Yardım, Komisyonun mayısta teklif ettiği 9 milyar euroya varacak makro-finansal yardım paketinin ilk bölümünü oluşturuyor.

Böylece AB'nin Ukrayna'ya savaşın başından itibaren yaptığı yardım 2,2 milyar euroya ulaşmış olacak.

1,2 milyar euroluk ilk miktar, Rusya ile yaşadığı gerginlik nedeniyle savaştan günler önce ilan edilmişti.

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