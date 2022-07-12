Beyaz Saray: Covid-19 ikinci destek aşılarının kapsamını genişletmeyi düşünüyoruz

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray Covid-19 ekibi, çevrimiçi basın toplantısı düzenleyerek ülkedeki vakaların yüzde 80'ini oluşturan BA.5 varyantı konusunda basın mensuplarını bilgilendirdi.

Şu anda Covid-19 ikinci destek aşılarının 50 yaş üzeri bireyler ve kronik hastalığı olanlara yapıldığını anımsatan Beyaz Saray Covid-19 Direktörü Ashish Jha, bu aşıların kapsamının tüm yetişkinleri içine alacak şekilde genişletilmesinin bir süredir gündemde olduğunu belirtti.

Jha, bu konudaki kararı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ile Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) vereceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "İlk belirtiler, BA.5'in bağışıklıktan kaçabileceğini gösteriyor. Bu da gelecek haftalarda enfeksiyon oranlarının artabileceği anlamına geliyor" ifadesi kullanıldı.