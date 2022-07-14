Politika

Ali Qazi’nin naaşı Mahabad’da toprağa verilecek

Mahabad’da kurulan Kürdistan Cumhuriyeti'nin kurucusu Qazi Muhammed’in oğlu Ali Qazi’nin naaşının Doğu Kürdistan’ın Mahabad kentinde toprağa verileceği bildirildi.
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kürdistan Ali Qazi Mahabad İran

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Erbil Valisi Umed Xoşnaw, İran’ın, geçtiğimiz günlerde Almanya’nın Bonn kentinde yaşamını yitiren Ali Qazi’nin naaşının Mahabad’da defnedilmesine izin verdiğini açıkladı.

Ali Qazi’nin naaşı, Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla başkent Erbil’e getirilecek.

Qazi’nin cenazesinin önümüzdeki Pazartesi günü Erbil’de olacağı bildirildi.

1933 yılında Mahabad'da dünyaya gelen Ali Qazi, tedavi gördüğü Almanya’da, 89 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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