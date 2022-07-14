Politika

Başkan Barzani’nin katılımıyla Fransa Ulusal Günü kutlandı

Başkent Erbil’de Başkan Barzani’ katılımıyla Fransa Ulusal Günü kutlandı.
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kürdistan Fransa Ulusal Günü Başkan Barzani Erbil

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’de Fransa Ulusal Günü dolayısıyla düzenlenen kutlamaya Başkan Mesud Barzani de katıldı.

Kutlamada bir konuşma yapan Fransa'nın Erbil Başkonsolosu Olivier Decottignies, “Yaşasın Fransızlar ve Kürtlerin dostluğu” dedi.

Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi de Fransa ve Kürt halkları arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı.

Sefin Dizeyi, “Kürdistan Bölgesi birlikte yaşam ülkesidir, Erbil ve Paris arasındaki ilişkleri 50-60 yıl öncesine dayanıyor” dedi.

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