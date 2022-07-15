Politika

Putin imzaladı: Rusya’da yabancı basın kuruluşlarının faaliyetleri kısıtlanacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in imzaladığı yasal düzenlemeye göre, Rus medyasının faaliyetlerini yasaklayan ülkelerin basın kuruluşlarına yönelik benzer önlemler uygulanacak.
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HABER MERKEZİ

Rusya'da faaliyet gösteren yabancı basın kuruluşlarına kısıtlamalar içeren yeni yasal düzenleme kabul edildi.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan ve Putin tarafından imzalanan yasal düzenlemede, "Rus medyasının faaliyetlerinin yabancı bir devlette yasaklanması veya kısıtlanması durumunda, yanıt olarak Rusya Federasyonu Başsavcısı veya Başsavcı yardımcılarının kararı ile o devletin medya kuruluşunun faaliyetleri sınırlanacak" ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'a göre, ülkede "yabancı ajan" tanımlamasında da değişikliğe gidildi. Buna göre, yabancı basın kuruluşu çalışanları, dernek veya yasal farklı kuruluşlardan kişilerin "yabancı temsilci" olarak kabul edileceği belirtildi.

Yabancı ajanların ise "Rusya Federasyonu'nun askeri ve askeri-teknik faaliyetleri hakkında veri toplayan veya bir amaç için rapor ve materyal dağıtan kişiler" olarak tanımlandığı aktarıldı.

Ayrıca Putin'in imzaladığı yasa gereği, "Rus vatandaşlarının hayatını, sağlığını ve varlığını tehlikeye atacak, devletin düzenini bozacak haberler yayan medya kuruluşları”nın faaliyetleri askıya alınacak.

Buna göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri hakkında dezenformasyon içeren haberlere yer veren medya kuruluşları da bu önleme tabi tutulacak. 

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