Irak’tan Türkiye’ye ‘Barajlardan daha fazla su bırakın’ çağrısı

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Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi el-Hamdani, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu ile görüştü.

Video konferans yöntemiyle yapılan görüşmeye dair Irak tarafından yayınlanan açıklamada, Hamdani'nin Dicle ve Fırat üzerinden gelen su miktarını artırma talebini ilettiği belirtildi.

Iraklı Bakan Hamdani, ülkesinin mevcut kuraklığı aşmasını sağlamak için salınan su miktarının yeniden incelenmesini istedi.

Irak Özel Temsilcisi Eroğlu'nun ise mevcut su rezervlerine göre salınan su miktarının artırılması için Irak'ın talebini Ankara'daki yetkililere ileteceğini söylediği aktarıldı.

İki ülke yetkilisinin ayrıca Iraklı bir heyetin su rezervlerini incelemek üzere Türkiye’deki barajları ziyaret etmesi konusunda da anlaştığı kaydedildi.

Iraklı bir hükümet yetkilisi de çarşamba günü yaptığı açıklamada bu iki nehirden ülkeye gelen su miktarının geçen yıla oranla yüzde 60 azaldığını söyledi.

Irak'ın yapımına tepki gösterdiği Dicle nehri üzerindeki Ilısu Barajı'nın bu ülkeye giden suyun yüzde 34 azalmasına neden olduğu öne sürülüyor. Irak ve Suriye'de başlayarak İran'a yönelen kum fırtınasının da su kıtlığı nedeniyle olduğu belirtiliyor.