Ekonomi

Benzine yeni indirim

Gece yarısından itibaren benzine 96 kuruş indirim yapılmasıyla birlikte, benzin fiyatı 23 lira seviyesinin altına geriledi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye benzin indirim fiyat

HABER MERKEZİ

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte akaryakıt fiyatlarında değişiklikler devam ediyor.

Son dönemde gelen zam haberleriyle araç sahiplerinin keyfini kaçıran benzine bu kez indirim geldi.

Benzinin litresi gece yarısından itibaren 96 kuruş düştü.

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 23 lira 66 kuruştan 22 lira 70 kuruşa geriledi.

Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 23 lira 78 kuruştan 22 lira 82 kuruşa indi.

Akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan gerileme hakkında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, akaryakıt fiyatlarında ilave düşüşler beklendiğini söylemişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv