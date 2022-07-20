Politika

Diyarbakır Barosu: Kürdistan’a başsağlığı diliyoruz

Diyarbakır Barosu’ndan yapılan açıklamada, “Kürdistan Federe Bölgesinin Zaho ilçesinde TSK’nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir” denildi.
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Baro
Baro
kürdistan Diyarbakır Barosu Zaho TSK

HABER MERKEZİ

Diyarbakır Barosu, Türkiye’nin Zaho’da gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Diyarbakır Barosu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kürdistan Federe Bölgesinin Zaho ilçesinde TSK’nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir” denildi.

Açıklamada, “Roboski’de olduğu gibi söz konusu Kürtler olunca insancıl hukuk değersizleşiyor. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Kürdistan’a başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Baronun açıklamasının devamında, “Diyarbakır Barosu, sivillerin yaşamına mal olan bu saldırılarla ilgili sorumluların tespiti ve cezalandırılması işin gerekli suç duyurularında bulunacak ve etkin bir hukuki sürecin takipçisi olacaktır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, Türkiye tarafından Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne düzenlenen top saldırısında yararlananların sayısı 29’a yükseldi.

Saldırıda bölgeyi gezmeye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Arap turist hayatını kaybetti, 29 turist de yaralandı.

Hastane kaynakları, ölenlerden bazılarının çocuk olduğunu açıkladı.

Yaralılar Zaho'daki hastanede tedavi ediliyor.

Saldırı Kürdistan Bölgesi ve Irak makamlarınca şiddetle kınandı.

Zaho Kaymakamı K24'e yaptığı açıklamada, Perex'in son bir ay içinde 3 kez bombalandığını söyledi. Kaymakam, saldırıda hedef olan sivillerin, Irak'ın orta ve güney bölgesinden gelen Arap turistler olduğu bilgisini paylaştı.

 

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