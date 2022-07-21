Politika

Hadi Amiri: Türkiye’yle sınırlar kapatılsın

Fetih Koalisyonu lideri Amiri, Irak’ın sınırlarının Türkiye’ye kapatılmasını ve Türk firmalarının faaliyetlerinin durdurulmasını istedi.
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Irak Hadi Amiri Türkiye Irak Zaho

ERBİL (K24)

Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri yayınladığı mesajda, Türkiye’nin Zaho’daki turistik bölgeye düzenlediği saldırıyı sert bir dille kınadı.

Son saldırının, Türkiye’nin Irak’a karşı süregelen ihlallerinin bir devamı olduğunu belirten Amiri, saldırılarda vatandaşların zarar gördüğünü ifade etti.

Amiri, “Türkiye’nin saldırılarına karşı sadece kınama açıklamaları yetmez. Ulusal bir tavırla ülkenin egemenliği ve Iraklıların hayatı Türkiye’nin saldırılarından korunmalı” dedi.

Fetih Koalisyonu lideri ayrıca Irak hükümetinden, Türkiye’yle sınırların kapatılmasını, Türk firmalarının faaliyetlerinin de durdurulmasını talebinde bulundu.

Amiri, hükümetten Türkiye’ye karşı tedbirle konusunda ihmalkar davranmamasını istedi.

Dün Türk ordusunun Zaho’ya bağlı Perex köyünde turistik bölgeyi top saldırılarıyla hedef alması sonucu 9 sivil yaşamını yitirdi, 29 sivil de yaralandı.

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