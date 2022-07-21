Irak’ta Türk ürünlerine boykot

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Türkiye tarafından Zaho’da bir turistik bölgeye düzenlenen ve 9 sivilin hayatını kaybettiği, 29 sivilin de yaralandığı top saldırısına Irak’tan tepkiler sürüyor.

Diyala Ticaret Odası, Türkiye ürünlerini boykot etme kararı aldı.

Diyala Ticaret Odası Üyesi Musa Temimi yaptığı açıklamada, Türkiye ürünlerinin boykot edilmesi kararını tüm Diyala vilayetine duyurduklarını, tur şirketlerinin de Türkiye’ye seyahat reklamı yapmasını istemediklerini bildirdi.

Temimi, Türkiye’ye maddi zarar vermek için 1 ay boyunca Türk ürünlerinin boykot edileceğini söyledi.