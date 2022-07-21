Politika

İtalya Başbakanı istifa edeceğini açıkladı

İtalya Başbakanı Mario Draghi, koalisyon ortağı 3 partinin hükümetine destek vermemesinin ardından istifa kararı aldığını açıkladı.
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Mario Draghi
Mario Draghi
avrupa Mario Draghi İtalya Sergio Mattarella

HABER MERKEZİ

İtalya Başbakanı Mario Draghi, koalisyon ortağı 3 partinin parlamentoda hükümetine destek vermemesinin ardından istifa kararı aldığını açıkladı.

Çok parçalı siyasi yapısındaki anlaşmazlıklardan ötürü uzun ömürlü hükümet görmeyen İtalya'da, 'Süper Mario' lakaplı Başbakan Mario Draghi'den bugünkü güven oylaması öncesi yine istifa işareti geldi.

Daha önceki istifası Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından reddedilen Draghi, parlamentonun alt kanadı Meclise hitabında "Dün gece Senato'da yapılan oylamanın ışığında, oturumun ertelenmesini rica ediyorum, çünkü Cumhurbaşkanı'na gidip kararımı ileteceğim" dedi.

Dün Senato'da güven oyu alan Draghi'nin daha fazla işbirliği yapmaları konusunda ısrar ettiği en önemli üç koalisyon ortağı oylamaya katılmadı.

Siyasi kriz, koalisyon ortaklarından 5 Yıldız hareketinin (M5S), 14 Temmuz'da parlamentodaki bir oylamada, hükümetin sunduğu ekonomik yardım paketine destek vermemesiyle başlamıştı.

 

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