Politika

İngiliz istihbaratı: Rusya neredeyse sıfırı tüketti

İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın Başkanı Richard Moore, Rusya'nın Ukrayna savaşında "neredeyse sıfırı tükettiğini" düşündüğünü bildirdi.
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dünya İngiliz istihbaratı Rusya Ukrayna güç kaybı

HABER MERKEZİ

ABD basınındaki haberlere göre, İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6'nın Başkanı Richard Moore, ABD'nin Colorado eyaletinde düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Ukrayna-Rusya Savaşı'na değindi.

Rus güçlerinin son haftalarda ilerleme kaydettiğini belirten Moore, ancak bunun küçük bir ilerleme olduğunu kaydetti.

Rusya bir kenti aldığında geriye hiçbir şey kalmadığını ve kentin yok edildiğini belirten Moore, "Bu nedenle Rusya'nın Ukrayna savaşında neredeyse sıfırı tükettiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Rusya'nın bir şekilde ara vermek zorunda kalacağını söyleyen Moore, bunun Ukraynalılara "geri vurma fırsatı" vereceğini söyledi.

Moore, Ukrayna için Rusya'ya askeri olarak karşılık verebilme kabiliyetini gösterebilmenin önemli olduğunu dile getirdi.

Moore, Ukraynalıların karşılık verebilmesi durumunda bunun morali sürdürülebilir kılacağını, böylece bu savaşın, Ukraynalılar tarafından kazanılabilir bir savaş olduğunun, Avrupa'nın geri kalanına hatırlatılacağı yorumunda bulundu.

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