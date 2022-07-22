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Afrika’da yılın futbolcusu Sadio Mane

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Sadio Mane, Afrika Futbol Federasyonu tarafından yılın en iyi futbolcusu seçildi.
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dünya CAF Afrika Sadio Mane Ödül Bayern Münih

HABER MERKEZİ

Sadio Mane, 2022 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi.

Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan (CAF) yapılan açıklamaya göre, Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü, Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleşen törende sahibini buldu.

Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylama sonucunda, bu yaz Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan 30 yaşındaki Mane, ödülün sahibi oldu.

2019'un ardından bu ödüle ikinci kez layık görülen Mane, bu yıl Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası, Liverpool ile de Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

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