Zaho saldırısı: Diyarbakır Barosu hakkında inceleme başlatıldı

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır Barosu hakkında, Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyünde düzenlen saldırıya ilişkin açıklamaları gerekçe gösterilerek, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Türkiye tarafından önceki gün Zaho’nun sınır bölgesindeki Perex tatil köyüne dün düzenlenen top saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 Iraklı Arap turist hayatını kaybetmiş, 29 turist de yaralanmıştı.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’ın yanı sıra, birçok ülke saldırıyı şiddetle kınayan açıklamalarda bulunurken, Irak Parlamentosu Pazar günü konuyu ele almak için toplanma kararı aldığını duyurdu.

Diyarbakır Barosu tarafından saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanılmıştı:

"Kürdistan Federal Bölgesinin Zaho ilçesinde TSK'nın bombardımanıyla, içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetmiştir. Roboski'de olduğu gibi söz konusu Kürtler olunca insancıl hukuk değersizleşiyor. Yaşamını yitirenlerin ailelerine ve Kürdistan'a başsağlığı diliyoruz. Diyarbakır Barosu, sivillerin yaşamına mal olan bu saldırılarla ilgili sorumluların tespiti ve cezalandırılması için gerekli suç duyurularında bulunacak ve etkin bir hukuki sürecin takipçisi olacaktır."