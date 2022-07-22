Koordinasyon Çerçevesi: Kürtlere ve Sünnilere hiçbir garanti vermiyoruz

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Koordinasyon Çerçevesi, kurulacak Irak hükümetinde Kürtlere ve Sünnilere hiçbir garanti vermeyeceklerini bildirdi.

Koordinasyon Çerçevesi liderlerinden Hamid el-Musevi, kurulacak olan Irak hükümetine tüm tarafların katılımı için çaba gösterdiklerini ancak Kürtlere ve Sünnilere hiçbir garanti vermeyeceklerini belirtti.

Uluslararası taraflara da hiçbir garanti vermeyeceklerini söyleyen Musevi, “Eğer Kürtler hükümete katılmayı reddederlerse, bu onların kararı” dedi.

Musevi, Koordinasyon Çerçevesi’nin Kürtler ve Sünniler olmaksızın yeni başbakan ve cumhurbaşkanını Irak Parlamentosu’ndan geçirebileceğini ifade etti.

Irak Anayasası’na göre önce cumhurbaşkanının, sonra da başbakanın seçilmesi gerekiyor.

Söz konusu seçimler için parlamentonun 3’te 2’sinin oyu gerekirken, Koordinasyon Ç:erçevesi’nin sandalye sayısı çoğunluğu sağlamıyor.