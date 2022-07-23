Yaşam

Mardin’de tarım işçilerini taşıyan araç şarampole devrildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
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Mardin
kürdistan Kızıltepe Mardin kaza

HABER MERKEZİ

Alınan bilgiye göre, Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinden gelen tarım işçilerini taşıyan minibüs, Kızıltepe ilçesine bağlı Büyükboğaziye Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, Furkan Kalemli (15) ve Hasret Kuş (20) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ve 16 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ahmet Demir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. (Kaynak: AA)

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