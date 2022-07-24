Kaddafi’nin oğluna ait 100 milyon dolarlık malvarlığının Libya'ya iadesi kararına annesinden itiraz

Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin eşi Safiye Ferkaş, Malta mahkemesinin ölen oğulları Mutasım Kaddafi’ye ait olan ve Valletta Bankası’nda bulunan 100 milyon dolarlık malvarlığını Libya’ya iade etme kararına itiraz etti.