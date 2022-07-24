Politika

Kaddafi’nin oğluna ait 100 milyon dolarlık malvarlığının Libya'ya iadesi kararına annesinden itiraz

Libya’nın devrik lideri Muammer Kaddafi’nin eşi Safiye Ferkaş, Malta mahkemesinin ölen oğulları Mutasım Kaddafi’ye ait olan ve Valletta Bankası’nda bulunan 100 milyon dolarlık malvarlığını Libya’ya iade etme kararına itiraz etti.
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ortadoğu Safiye Ferkaş Muammer Kaddafi Lİbya

HABER MERKEZİ

Al Jazeera’nın aktardığı bilgiye göre, Kaddafi’nin eşi Safiye Ferkaş ve avukatları, temyiz dilekçelerinde Malta mahkemesinin karar için gerekli yetkiye sahip olmadığını savunuyor.

Öte yandan Libya’nın, Valletta Bankası’nı Mutasım Kaddafi’ye hesap açmasından ötürü suçladığı belirtildi.

Malta mahkemesinin geçtiğimiz ay 100 milyon doların Libya’ya iade edilmesine karar verdiği belirtilirken temyiz başvurusuna dair duruşma tarihinin henüz netleşmediği vurgulandı.

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