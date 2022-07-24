Irak: Yeni bir hava gözetleme sistemi kuracağız

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K24’e konuşan Irak Hava Kuvvetleri Komutanı Şehab Zengene, yeni bir yeni bir hava gözetleme sistemi kurulacağını belirtti.

Şehab Zengene "Bu sistem sayesinde Irak, ülkesinin hava gözetimini dikkatle izleyebilir" dedi.

Irak, 2022’de yeni ve gelişmiş bir hava savunma sisteminin hizmete gireceğini duyurmuştu.

Hava Savunma Komutanı Korgeneral Muin es-Saidi, Irak resmi ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, Irak'ın halihazırda maliyeti ödenmiş ve ön incelemesi yapılmış gelişmiş bir radar algılama sistemine sahip olduğunu vurgulamıştı.

Saidi, "Irak hava sahası, radar tespit sisteminin mevcut yetenekleri dahilinde tamamen güvence altında. Şu ana kadar Irak semalarını hedef alan herhangi bir ihlal veya hava tehdidi kaydedilmedi" ifadelerini kullanmıştı.

Irak'ın farklı bölgelerde konuşlanmış çoğunluğu ABD yapımı hava savunma sistemlerine sahip olduğu belirtiliyor. Ancak Iraklı güvenlik uzmanları, mevcut hava savunma sistemlerinin, ülkenin büyüklüğüne ve askeri alandaki son gelişmelere uygun olmadığını ifade ediyor.