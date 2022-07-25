'Devrimci Gençlik Hareketi' 14 yaşında bir kız çocuğunu kaçırdı

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Suriye İnsan Hakları İzleme Ağı, Devrimci Gençlik Hareketi’nin 17 Temmuz’da Halep’te Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı Şeyh Maksud Mahallesi’nde Emira Xalid Şêxo isminde 14 yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırdığını açıkladı.

Kaçırılan 14 yaşındaki Emira’nın askeri bir merkeze götürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Emira Xalid Şêxo'nun Afrin'in Raco ilçesine bağlı Qasim köyünden olduğu, bölgenin silahlı gruplar tarafından ele geçirilmesinin ardından ailesiyle birlikte Halep’e göç ettiği belirtildi.

Daha önce de çok sayıda çocuk Devrimci Gençlik Hareketi tarafından kaçırıldı.

Aileler, Devrimci Gençlik Hareketi'nin eylemlerini kınayarak, çocuk haklarına önem veren örgütleri, uluslararası kuruluşları ve ilgili taraflara, Özerk Yönetim ve Demokratik Suriye Güçleri'ne (DSG) baskı yapmaları talebinde bulunuyor.

DSG, Haziran 2019'da Birleşmiş Milletler ile çocukların silah altına alınmasını sona erdirmek için bir anlaşma imzalamış olmasına rağmen, çocuk kaçırmaları devam ediyor.