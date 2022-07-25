Politika

Kissinger’dan Ukrayna’ya tavsiye: Hiçbir topraktan vazgeçmeyin

Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger, Ukrayna ve Batılı ülkelere, gelecekteki barış müzakerelerinde savaşın başlamasından bu yana işgal edilen Ukrayna topraklarını Rusya’ya bırakmamalarını tavsiye etti.
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Henry Kissinger
Henry Kissinger
dünya Henry Kissinger Ukranya Rusya

HABER MERKEZİ

Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Almanya merkezli ZDF kanalına yaptığı açıklamada, “Ukrayna topraklarından vazgeçmek kabul edebilir koşullardan biri olmamalı. Mevcut durumda, Batılı liderlerin neyi müzakere etmeye istekli olduklarını ve hiçbir koşulda vazgeçmek istemediklerini net olarak ortaya koymaları gerekiyor” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşı beşinci ayına ulaşırken, Kissinger tüm bunların Ukrayna halkı ile tam bir işbirliği içerisinde yapılması gerektiğine dikkati çekti.

1923’te Almanya’nın Fürth kentinde dünyaya gelen Kissinger’in Yahudi olan ailesi 1938’de ABD’ye göç etti.

Kissinger, 1960’ların sonundan 1970’lerin sonlarına kadar Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı olarak ABD dış politikasını şekillendirmede önemli bir unsur haline geldi.

Vietnam Savaşı’nda ateşkes anlaşmasının imzalanmasındaki rolü nedeniyle 1973’te Nobel Barış Ödülü’nü aldı.

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