ERBİL (K24)

Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem nahiyesindeki Kor Mor gaz sahasına roket saldırısı gerçekleştirildi.

Kadir Kerem Nahiyesi Müdürü Sediq Muhammed, Kor Mor gaz sahasına Katyusha roketleriyle saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

K24’e konuşan Muhammed, roket saldırısı sebebiyle arazide yangın çıktığını bildirerek, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını ifade etti.

Geçtiğimiz ay da Kor Mor gaz sahasına defalarca saldırı gerçekleştirilmişti.

2007 yılında kurulan Kor Mor gaz sahası BAE merkezli Danagas ve Hilal şirketleri tarafından işletiliyor.