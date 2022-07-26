DBP'li Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığı kaldırıldı

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TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu DBP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy çokluğu ile karar aldı.

Komisyon, İstanbul Kadıköy'de düzenlenen yürüyüş sırasında polise yumruk attığı gerekçesiyle Aydeniz'in dokunulmazlığını kaldırıldı.

Karma Komisyonun, Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hazırlayacağı raporu 29 Temmuz'da Genel Kurula sunması bekleniyor.

Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor. Genel Kurulda, genel uygulamaya göre açık oylama yapılıyor. Karar yeter sayısı olan 151 oy, dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli oluyor.