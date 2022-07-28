Mersin’de operasyon: HDP İl Başkanı dahil 21 gözaltı
HABER MERKEZİ
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon sırasında özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla tuttu. Şahısların evlerine koçbaşıyla girildiği bildirildi.
Drone destekli operasyona yaklaşık 500 polis katıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesinin HDP'li Meclis üyeleri Nevzat Baran, Ali Tanrıverdi, Nuriye Aslan ve Mehmet Bitkin, evlerinde gözaltına alındı.
Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.
Adreslerinde bulunamayan 10 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü kaydedildi. (Kaynak: AA)