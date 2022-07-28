Politika

Mersin’de operasyon: HDP İl Başkanı dahil 21 gözaltı

Mersin'de düzenlenen operasyonda aralarında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş'un da bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye HDP Mersin

HABER MERKEZİ

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyon sırasında özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla tuttu. Şahısların evlerine koçbaşıyla girildiği bildirildi.

Drone destekli operasyona yaklaşık 500 polis katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda HDP İl Başkanı Bedriye Kuş ve Akdeniz Belediyesinin HDP'li Meclis üyeleri Nevzat Baran, Ali Tanrıverdi, Nuriye Aslan ve Mehmet Bitkin, evlerinde gözaltına alındı.

Polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Adreslerinde bulunamayan 10 kişinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü kaydedildi. (Kaynak: AA)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv