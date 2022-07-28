‘Ukrayna ordusunun Kherson’u geri alma süreci hız kazandı’

HABER MEKREZİ

Kherson'da kilit bir köprü, Ukrayna’nın ABD’nin temin ettiği uzun menzilli füzelerle düzenlediği saldırıda vurulmasının ardından devre dışı kaldı.

İngiltere Savunma Bakanlığı yetkilileri, böylece kentin Ruslarca ele geçirilmiş diğer bölgelerle iletişiminin tamamen koptuğunu söylüyor.

Dinyeper Nehri’nin batısında, stratejik bir konumda olan Kherson, Rusya'nın savaşta ele geçirdiği ilk kentti.

Ukrayna güçleri Kherson’daki Antonivskiy Köprüsü’nü Himars füzeleriyle vurdu ve köprü tamamen kullanılamaz hale geldi.

Rus ordusu, Dinyeper Nehri’nin batısındaki kuvvetlerine takviye göndermek için bu köprüyü kullanıyordu.

Askeri kaynaklar, Kherson’un Rusya işgalinin sembolü olarak görüldüğünü, kaybedilmesinin işgali bir başarı hikayesi gibi sunmaya çalışan Kremlin’in çabalarına büyük bir darbe indireceğini söylüyor.

İngiltere Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’nın bölgedeki saldırılarının hız kazandığını, Ingulets Nehri’nin güneyinde mevzilendiklerini belirtiyor.

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Oleksiy Danilov, Rusya’nın şimdi Kherson istikametine çok sayıda birlik yollamaya başladığını söylüyor.

Kherson’da Rusya yanlısı yetkililer Antonivskiy Köprüsü’nün Ukrayna güçlerinin saldırısında ağır hasar aldığını ve trafiğe kapatıldığını doğruladı.

Kherson Belediye Başkan Yardımcısı Kirill Stremousov, Dinyeper Nehri’ni geçebilmek ve Rusya’nın kontrolündeki diğer bölgelerle ulaşımı sağlamak için feribotlar ve yüzer köprüler kullanacaklarını belirtti.

Batılı kaynaklar, Ukrayna’nın Rus güçlerini izole ederek bölgeyi ele geçirmeyi hedeflediklerini söylüyor.

Eğer bu strateji başarılı olursa Ukrayna Rusya’nın işgali sırasında ele geçirdiği en önemli şehirlerden biri olan Kherson’u geri alabilir ve böylece birliklerinin moralini yükseltebilir.

Savaşın başlamasından önce 290 bin kişilik nüfusa sahip olan Kherson, saldırının ilk dönemlerinde Rus güçlerine düşmesinin ardından Kremlin’in desteklediği yetkililer tarafından yönetilmeye başlamıştı.

Rus Tass ajansının haberine göre, kentin yetkilileri son günlerde resmen Rusya’ya katılma konusunu referanduma götürme yönünde adımlarını hızlandırıyordu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Antonivskiy Köprüsü’nü ve Kherson’daki tüm diğer hasar görmüş geçişleri yeniden inşa edeceklerini söyledi.

Zelenskiy, “İşgalci güçlerin ülkede hiçbir lojistik imkânı olmaması için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Rusya Kherson’u saldırının ilk günlerinde çok fazla direnişle karşılaşmadan ele geçirmişti.

Ukrayna güçlerinin Dinyeper Nehri üzerindeki geçişleri kapatmamış olmasının Zelenskiy’in istihbarat şefi İvan Bakanov’u görevden almasında etkili olduğu düşünülüyor.