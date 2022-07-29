Politika

Sadr yanlıları yarın gösteri yapmaya hazırlanıyor

Irak medyasında yer alan habere göre, güvenlik güçleri Yeşil Bölge’ye giden ana yolları kapattı.
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Irak Sadr Hareketi Protesto Yeşil Bölge Muhammed Şiya es-Sudani

HABER MERKEZİ

Sar Hareketi taraftarları yarın Irak’ın başkenti Bağdat’ta, Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’yi protesto etmeye hazırlanıyor.

Irak medyasında yer alan habere göre, güvenlik güçleri Yeşil Bölge’ye giden ana yolları kapattı.

Sadr yanlılarının yarınki gösterilere hazırlık için Tahrir Meydanı ve çevresinde çadır kurmaya başladığı kaydedilirken, güvenlik güçlerinin bölgede yoğun önlemler aldığı bildirildi.

Çarşamba günü Bağdat’ta gösteri düzenleyen Sadr yanlıları, Yeşil Bölge’yi basarak Irak Parlamentosu’na girmişti.

Göstericiler, Sudani ve Nuri el-Maliki aleyhine sloganlar atmıştı.

Sadr’ın yayınladığı mesajın ardından göstericiler eylemlerine son vermişti.

 

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