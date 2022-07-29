Politika

Almanya’dan Türkiye ve Yunanistan'a diyalog çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, "NATO ortakları arasındaki ihtilafları diyalog yoluyla çözmeliyiz. İttifak saflarında kavgalar Rusya Devlet Başkanı'nın (Vladimir Putin) tam olarak istediği şeydir" dedi.
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HABER MERKEZİ

Baerbock, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Atina'daki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Yunanistan'ın komşusu Türkiye ile ilgili endişelerinin farkında olduğunu belirten Baerbock, Alman denizaltılarının Türkiye'ye satışının aralarında olduğu söz konusu konularla alakalı Yunan mevkidaşıyla kapsamlı bir değerlendirme yaptığını söyledi.

Baerbock, iki ülke arasında yaşanan ihtilaflara işaret ederek, şunları kaydetti:

"Endişelerinizin ne olduğunu çok dikkatli bir şekilde dinledim çünkü bugünkü dönem 15 yıl öncesinden farklı. NATO ortakları arasındaki ihtilafları diyalog yoluyla çözmeliyiz. İttifak saflarında kavgalar Rusya Devlet Başkanı'nın tam olarak istediği şeydir. Tam da bugün İstanbul’da öğleden sonra mesajım olacak. Bu, birbirlerinin egemenliğine saygı duymayı içerir."

Midilli, Rodos ve Sakız'ın da aralarında bulunduğu adaların Yunanistan'ın egemenliğinde olduğunu dile getiren Baerbock, bunu hiçbir tarafın sorgulamaya hakkı olmadığını ileri sürdü.

Baerbock, NATO ittifakının birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, Yunanistan hükümetine sağduyu ve diyalog çağrısında bulundu.

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