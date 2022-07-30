New York'ta maymun çiçeği alarmı: OHAL ilan edildi

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Valiliğin internet sitesinden yayınlanan açıklamada Hochul, "New York eyaletinin maymun çiçeği salgınıyla ilgili son verilerini inceledikten sonra, bu salgınla mücadele çabalarımızı güçlendirmek için olağanüstü hal ilan ediyorum" ifadelerine yer verdi.

ABD'de tespit edilen her 4 maymun çiçeği vakasından birinin New York eyaletinde olduğu bilgisini paylaşan Hochul, "Ekibimle birlikte daha fazla aşı tedarik etmek, testleri artırmak ve halkı salgın sırasında nasıl güvende kalacakları konusunda sorumlu bir şekilde eğitmek için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Dün New York eyaletinde 1345 maymun çiçeği vakası tespit edilmişti.

Vaka sayısında New York'u California izliyor, eyalette şimdiye dek 799 vaka kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) 23 Temmuz'da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

WHO’nun 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70'ini Avrupa bölgesi, yüzde 25'ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bilgisi verilmişti.