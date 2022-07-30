Almanya Dışişleri Bakanı CHP ve HDP'yle görüştü

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP), Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.

Ankara’da bulunan bir otelde gerçekleşen görüşmeye CHP heyeti adına Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ve İstanbul Milletvekili Yunus Emre katıldı.

Görüşmeye ilişkin CHP'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Görüşmede, Türkiye'nin seçime doğru gitmekte olduğu önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerimiz Sayın Bakana aktarılmış, bu çerçevede CHP'nin ve 6'lı masanın görüşleri, Sayın Bakan ile paylaşılmıştır. Ayrıca, Avrupa'da ve bölgemizde yaşanan gelişmeler hakkında taraflar arasında dış politika ve güvenlik konularına ilişkin karşılıklı görüş değişiminde bulunulmuştur."

HDP İLE GÖRÜŞMEDE 'KAPATMA DAVASI' GÜNDEMİ

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da Almanya Dışişleri Bakan Annalena Baerbock ile bir araya geldi. Ankara’da gerçekleşen görüşmeye Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Feleknas Uca ve Muş Milletvekili Şevin Coşkun katıldı. Görüşmede Baerbock’a Alman Parlamentosu’nun siyasi parti temsilcileri eşlik etti.

Yaklaşık 35 dakika süren görüşmede, HDP’ye yönelik kapatma davası, Kobanê Davası, tutuklu siyasiler başta olmak üzere ‎Kuzey-Doğu Suriye’ye yönelik askeri ‎operasyon ihtimaline dair görüş alışverişinde bulunuldu.