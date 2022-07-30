Allavi ve Hekim’den diyalog çağrısı

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Eski Irak Başbakanı ve Vataniyye Koalisyonu lideri İyad Allavi, sükunet çağrısında bulunarak, Irak’ta tüm kötü ihtimallerin aşıldığı tehlikeli bir dönemin yaşandığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Allavi, Irak’ın daha gerilimi kaldıramayacağını kaydederek, hikmetle hareket edilmesi ve fitneye kalkan olunması gerektiğini söyledi.

Siyasi liderleri ve ülkedeki 3 başkanlığı (Cumhurbaşkanlığı, Parlamento Başkanlığı, Başbakanlık) öncelikle sükunete, sonrasında ise acil bir şekilde diyalog masasına oturmaya davet eden Allavi, diyaloğun önceliğinin Irak’ın güvenliği, birliği ve istikrarı olması gerektiğini bildirdi.

HEKİM’DEN DİYALOG ÇAĞRISI

Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar el-Hekim ise, Sadr Hareketi ve Koordinasyon Çerçevesi’ne, Irak’ın çıkarları doğrultusunda diyaloğa başlamaları çağrısında bulundu.

Tarafların birbirini yenme maksadıyla görüşmemesi gerektiğini kaydeden Hekim, sorunların çözümü amacıyla diyaloğa başlanmasını istedi.

UNAMI: ŞİDDETİ ÖNLEMEK İÇİN AKLIN SESİNE İHTİYAÇ VAR

Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu’ndan (UNAMI) yapılan açıklamada da, gerilimin artmasından endişe duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, şiddeti önlemek için aklın sesine ihtiyaç olduğu ifade edildi.