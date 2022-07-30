Politika

Amiri: Sorun ne olursa olsun şiddetten uzak durulmalı

Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, Irak’taki taraflar arasında yaşanan sorun ne olursa olsun şiddetten uzak durulup, diyaloğa gidilmesi gerektiğini belirtti.
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Hadi Amiri
Hadi Amiri
Irak Hadi Amiri Koordinasyon Çerçevesi Sadr Hareketi protesto

HABER MERKEZİ

Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, Sadr Hareketi ve Koordinasyon Çerçevesi’ne diyalog çağrısında bulundu.

Sadr yanlıların Bağdat’ta bugün gerçekleştirdikleri protestolarla ilgili açıklama yayınlayan Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, Iraklıların yaşamını önemseyen tüm taraflara sükunet ve diyalog çağrısında bulunduğunu söyledi.

Sadr Hareketi ve Koordinasyon Çerçevesi arasındaki sorun ne olursa olsun, şiddetten uzak durularak diyalogla çözülmesi gerektiğini kaydeden Amiri, “Irak halkı bu durumu korkuyla izliyor” dedi.

Kaos ve kan dökülmesine karşı uyarıda bulunan Amiri, bunun Irak’ın düşmanlarının umduğu şey olduğunu ifade etti.

“Barışçıl bir çözüme hazırlık yapılmalı, anayasa ve yasalara saygı duyulmalı” diyen Amiri, daha fazla krizin ortaya çıkmasının engellenmesi gerektiğini belirtti.

 

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