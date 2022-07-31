Politika

MSB: 1 asker arı sokması sonucu hayatını kaybetti

MSB, “Pençe-Kilit” operasyonu bölgesinde 1 askerin arı sokması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.
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kürdistan Pençe-Kilit asker

HABER MERKEZİ

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit” operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe'nin, arı sokması sonucu Akut-Alerji krizi geçirdiği belirtildi.

Hastaneye sevk edilen Uzman Çavuş Keçe'nin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği açıklandı.

“Pençe-Kilit” operasyonu 18 Nisan'dan bu yana, Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde devam ediyor.

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