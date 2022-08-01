Koordinasyon Çerçevesi de protestolara başlıyor

BAĞDAT (K24)

Koordinasyon Çerçevesi’nden yapılan açıklamada, bugün saat 17.00’de Asma Köprü Caddesi’nden gösteriye başlanacağı ve Yeşil Bölge’ye doğru harekete geçileceği bildirildi.

“Çağrımız sadece Koordinasyon Çerçevesi için değil tüm Irak evlatlarınadır” denilen açıklamada, gösterinin belli bir kişi veya kesim olmadığı, “devlet, anayasal kurumlar ve siyasi sürecin savunulması amacıyla” yapılacağı belirtildi.

Göstericilerden talimatlara uyulması istenen açıklamada, “Göstericilerin Yeşil Bölge’ye girmesi yasaktır ve özel talimatların beklenmesi gerekmektedir. Güvenlik güçleriyle tam işbirliği içinde olunmalıdır. Gösteri, diğer taraflarca kırılan onurlarının geri alınması amacıyla yapılmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, sadece Irak bayrağı ile Hüseyniye flamalarının kullanılacağı ve “kutsal” sloganların atılacağı belirtildi.

Öte yandan Sadr Hareketi de taraftarlarına saat 17.00’de Necef hariç tüm şehirlerde sokağa çıkma çağrısı yaptı.

Şii Koordinasyon Çerçevesi’nin başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’ye karşı çıkan Sadr yanlılarının parlamentodaki eylemi 3’üncü gününde sürerken protestocular, Sudani’nin adaylığının geri çekilmesini ve Irak Parlamentosu ile Federal Mahkeme’nin feshedilmesini talep ediyor.