Sadr Hareketi göstericilerden parlamento binasını boşaltmalarını istedi

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Sadr Hareketi, göstericilerden Irak Parlamentosu binasını terk etmelerini istedi.

Twitter’da Sadr Hareketi adına açıklamaların yayınlandığı Salih Muhammed el-Iraki hesabından yapılan açıklamada, Irak Temsilciler Meclisi’nin halk meclisine çevrildiği kaydedilerek, parlamento binasının boşaltılması ve parlamento binasının çevresindeki gösterilerin devam etmesi çağrısı yapıldı.

Parlamento çevresinde en fazla 72 saat daha gösteri yapılması ve ardından protesto yapılacak mekanla ilgili gelecek yeni açıklanmanın beklenmesinin istendiği açıklamada, belirli saatlerde göstericilerin sayısının yoğunlaşmasının önemli olduğu vurgulandı.

Önümüzdeki Cuma günü Bağdat, Babil, El-Kut, Kerbela ve Necef’te gösteri alanlarında toplu şekilde Cuma Namazının kılınmasının istendiği açıklamada, protestoların idaresi için bir heyetin kurulduğu belirtildi.