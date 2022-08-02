Politika

Peşmerge Bakanlığı: Önümüzdeki yıl 70 ve 80 birlikleri birleştirilecek

Peşmerge Bakanlığı, önümüzdeki yıl 70 ve 80 birliklerinin birleştirileceğini açıkladı.
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kürdistan peşmerge 70 Birliği 80 Birliği

ERBİL (K24)

Peşmerge Bakanlığı, önümüzdeki yıl 70 ve 80 birliklerinin birleştirileceğini açıkladı.

Peşmerge Bakanlığı yetkililerinden Ferman Ferhad, Uluslararası Koalisyon’la işbirliği içerisinde şimdiye kadar 20 tugayın oluşturulduğunu, 2 tugayın da kurulma aşamasında olduğunu söyledi.

Peşmerge Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı koordinasyonuyla tüm 70 ve 80 birliklerinin birleştirileceğini kaydeden Ferhad, hükümetin Peşmerge’nin eğitimine çok önem verdiğini ve şimdiye kadar Peşmerge güçlerinin yüzde 60’ının eğitim sürecine katıldığını bildirdi.

Peşmerge’ye eğitim sürecinin devam ettiğini vurgulayan Ferhad, Peşmerge cephelerinin güçlendirildiğini, Peşmerge’nin elinde gerekli silah ve askeri teçhizatın bulunduğunu belirtti.

 

 

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