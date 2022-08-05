Benzin ve motorine indirim geliyor

HABER MERKEZİ

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma ve Türk Lirası'ndaki değer kaybı sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

6 Ağustos Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2,23 TL motorin grubunda 1,15 TL fiyat indirimi bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,48 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22,25 liradan satılıyor.