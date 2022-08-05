Peşmerge Bakanı: Peşmerge güçlerinin birleştirilmesi hususunda iyi adımlar atıldı

WASHINGTON (K24)

ABD’de bulunan Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, ziyaretlerinin verimli geçtiğini kaydederek, yetkililerle görüştüklerini ve Kürdistan Bölgesi’nin istikrar mesajına vurgu yaptıklarını belirtti.

Basın toplantısında konuşan Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail, Peşmerge güçlerinin organizasyonunun Peşmerge Bakanlığı’nın öncelikli işi olduğunu ve ABD ve diğer ortaklarının da Peşmerge’nin nizami bir güç olmasının üstünde durduğunu ifade etti.

İsmail, ABD’li yetkililerin, Peşmerge güçleriyle ilgili reform sürecinin olumlu bir şekilde ilerlememesi durumunda, Peşmerge’ye yönelik desteği keseceklerini açıkça dile getirdiklerini bildirdi.

9’uncu kabine döneminde hükümetin, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform ve Peşmerge güçlerinin birleştirilmesi hususunda iyi adımlar attığını söyleyen İsmail, ABD’lilerin bu adımlardan memnuniyet duyduklarını ve bu adımların daha da büyümesini beklediklerini belirtti.

ABD’lilerin, DAİŞ’in güvenlik boşluğu olan bölgelerdeki saldırılarının önlenmesi için ortak Peşmerge tugaylarının en kısa sürede kurulmasından yana olduğunu kaydeden İsmail, Irak’ta bir projenin hayata geçirilmesine kadar onlarca sorunla karşılaşıldığını ifade etti.

ABD ve diğer ülke yetkileriyle yaptıkları görüşmelerde, Kürdistan Bölgesi’nin iç sorunlarının çözülmesi ve reformlara devam edilmesinin istendiğini bildiren İsmail, bunların uygulanması durumunda ABD ve Koalisyon ülkelerinin desteğe devam edeceğini aktardığını söyledi.