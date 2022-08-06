Babacan Erciş'te seslendi: Bu ülkede sadece ekonomik kriz yok, Kürt sorunu da var

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Van, Erçiş ilçe binasının açılışına katıldı.

Burada konuşan Babacan, “Bu ülkede sadece ekonomik krizi yok, Kürt sorunu da var. Ben buradan Erdoğan'a ve Bahçeli'ye sesleniyorum. Ankara'dan oturup Kürt sorunu yok demekle Kürt sorunu bitmiyor” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında çiftçilerin sıkıntısı ve ekonomik sorunlarına değinen Babacan şunları söyledi:

"İlk çözüm planımızın tarım alanında olduğunu açıkladık. Çiftçiye gübre ve yem ücretinin yarısını biz karşılayacağız. Ülke iyi yönetilmiyor. Merkez bankasının arka kapısından 190 milyar doları gizli saklı sattılar. Ondan sonra memleket dövize muhtaç hale geldi. Tarımda toprağı su ile buluşturacağız, başka çaresi yok bunun. Toprak su ile buluştuğunda çiftçinin verimi artıyor. Kanal İstanbul' un üçte biri parasıyla bütün Türkiye'deki sulama alanlarının tamamı bitirilir. Biz her alanda çiftçimizin yanında olacağız."

Konuşmasında Kürt sorunun varlığından bahsederek, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslenen Babacan şöyle devam etti:

“Bu ülkede sadece ekonomik krizi yok, Kürt sorunu da var. Ben buradan Erdoğan'a ve Bahçeli'ye sesleniyorum. Ankara' dan oturup Kürt sorunu yok demekle Kürt sorunu bitmiyor. Kürt sorunu var mı, yok mu gelin burada Ercişlilere sorun."